أحميد: ليبيا على أعتاب طبول حرب وعدم استقرار

أخبار ليبيا 24

قال إدريس أحميد، المحلل السياسي، إن أكثر المخاطر التي تهدد الاستقرار في ليبيا هو انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، وتقاتل التشكيلات المسلحة يوميا في العاصمة أو في المنطقة الغربية التي تسيطر على المنافذ.

وأوضح أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك قرارات دولية تنص على ضرورة جمع السلاح ومعاقبة هذه التشكيلات المسلحة وهذا الأمر لم يتم، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية الأمريكية هي التي تدعم هذه التشكيلات المسلحة، سواء بالصمت أو الدعم، وهذا يشكل إرهابا في حد ذاته، بإغلاق الطرق وغيرها من العمليات الأخرى.

أحميد: حكومة الدبيبة لا تستطيع السيطرة على التشكيلات المسلحة

وأضاف أحميد أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا تستطيع السيطرة على التشكيلات المسلحة، مرجحا أن يتم استغلال هذا الفراغ من بعض الأطراف التي لا تريد الاستقرار حفاظا على مصالحها، مشيرا إلى أن منفذ رأس جدير يشهد حالة من الإغلاق والاقتتال بين التشكيلات المسلحة، وعصابات التهريب ترى أن الحكومة تقوم بدعم تشكيلات على تشكيلات أخرى

أحميد: لابد من وجود مؤسسة عسكرية حقيقية قادرة على بسط السيطرة

وشدد أحميد على أهمية وجود مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية حقيقية قادرة على بسط السيطرة في البلاد، لافتا إلى أن السيناريوهات القادمة هي طبول حرب وحالة من عدم الاستقرار، ما لم تقام دولة تحت سلطة واحدة تجمع السلاح من هذه التشكيلات.

وأكد أحميد أن هذه التشكيلات المسلحة رفضت تسليم سلاحها في 2011 بتعليمات من دول خارجية، وزاد عددها وانتشرت بشكل كبير من أجل السيطرة على المشهد السياسي في البلاد، موضحا أن ليبيا تعاني من العديد من الملفات والمشكلات، أبرزها انتشار السلاح خارج شرعية الدولة.