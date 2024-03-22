هيئة الأوقاف: وصول مشايخ ليبيون إلى النيجر لإحياء صلاة القيام وتقديم الدروس الوعظية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب وصول وفد المشايخ والأئمة المبتعثين من الحكومة إلى النيجر؛ لإحياء صلاة القيام وتقديم الدروس الوعظية والمحاضرات.

وقالت الحكومة في بيان لها عبر صفحتها عبر موقع فيسبوك، أمس الخميس، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة أسامة حماد بمساعدة الدول الإفريقية الإسلامية في إحياء شعائر شهر رمضان.

وقالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، أن وفد الهيئة ووزارة الخارجية التقى أمس الخميس في العاصمة نيامي، مع وزير خارجية النيجر بكاري ياوو سنغاري، وذلك ضمن المهمة المكلف بها الوفد الليبي بدولة النيجر، والمتمثلة في تنسيق إمامة المشايخ الذين وقع الاختيار عليهم لصلاة القيام، وإلقاء الدروس الوعظية، إضافة إلى تنظيم موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، في عدد من المساجد.

وقالت الهيئة: “إن سفر هذه المجموعة من الأئمة والوّعاظ يأتي في سياق اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والحكومة الليبية المتواصل بشؤون الدعوة إلى الله، وتأكيداً لقدرة المشايخ الفضلاء، على تحمّل مسؤولية توضيح صحيح العقيدة الإسلامية، ومساعدة إخوتهم المسلمين من أبناء القارة السمراء، في هذا الشهر الفضيل”.

يشار إلى أن هيئة الأوقاف أرسلت 30 إماما وواعظا إلى دول أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مساهمةً من ليبيا في تعزيز التعاون الإسلامي.