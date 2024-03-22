نوفا: تراجع إنتاج ليبيا السنوي من الغاز الطبيعي

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” إن إجمالي إنتاج ليبيا السنوي من الغاز الطبيعي يتراوح بين 10 و13 مليار متر مكعب، بتراجع عن المعدل السابق، وهو 15 مليار متر مكعب.

واستندت الوكالة الإيطالية إلى بيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي تُظهر تراوح إنتاج الغاز حاليا بين 30 و35 مليون متر مكعب يوميا، تخصص منها 24 مليون متر مكعب لتشغيل محطات الكهرباء.

والخميس، استقبلت محطة غاز جيلا في قلية ستة ملايين متر مكعب من الغاز الليبي، وفق ما نقلته الوكالة عن أرقام الخريطة التفاعلية لتدفقات الغاز في الشبكة الإيطالية.

وأعلنت مؤسسة النفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ نحو مليار و56 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 838 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و104 ملايين قدم مكعب للمؤسسة.

بينما وصل حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز إلى نحو 84 مليون قدم مكعب، استهلكت مصانع الإسمنت نحو 30 مليون قدم مكعب.

والإثنين الماضي قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إنه لابد من متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط وفق الجداول الزمنية وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، بديوان المؤسسة الوطنية للنفط، وترأسه رئيس المجلس عبدالحميد الدبيبة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة خلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أن الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، وسيبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحا أن ذلك يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.