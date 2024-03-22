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الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على شمال شرق ليبيا

22 مارس، 2024 12:18 م
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توقعات بهطول أمطار رعدية على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية على مناطق شرق ليبيا، يوم السبت، بينما تستقر الأجواء يوم الأحد.

وقال مركز الأرصاد الجوية، في نشرته اليوم الجمعة، إن السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي ويتخللها سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية يوم الغد.

وأضاف مركز الأرصاد، أن الأجواء تستقر يوم الأحد على معظم مناطق البلاد نتيجة لامتداد مرتفع جوي، ودرجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18–24) مئوية وما بين (26–32) مئوية على مناطق الجنوب.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي.

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طلميثة الأثرية- شرق ليبيا

الأرصاد: الحرارة ما بين 18 و31 مئوية

وفي شمال غرب ليبيا الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–28) مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد.

وفي شمال شرق ليبيا الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–24) مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد.

وفي جنوب غرب البلاد الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26–31) مئوية.

والرياح في مناطق الجنوب الشرقي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21–26) مئوية.

 

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22 مارس، 2024 12:18 م
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