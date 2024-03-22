في طريقها إلى الصين.. ميناء الحريقة النفطي يستقبل الناقلة المليونية الثانية خلال رمضان

أخبار ليبيا 24

كشف مصدر في ميناء الحريقة النفطي، التابع لشركة الخليج العربي، عن أن الناقلة النفطية (دلتا هرموني) رست اليوم الجمعة، على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″، أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر رمضان والرابعة خلال شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن الناقلة آتية من اليونان وتحمل العلم الليبيري.

وأوضح أن الإنتاج اليومي المستلم من حقليّ مسلة والسرير قد بلغ 190 ألف برميلًا، عبر أنبوب بطول 513 كيلومترًا وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط، بفعل احتمال اقتراب وقف إطلاق النار في غزة، ما قد يخفف المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أثر ارتفاع الدولار وتعثر الطلب الأمريكي على البنزين على الأسعار أيضا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الجمعة، 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 52 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 80.55 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن ينهي كلا العقدين الأسبوع ثابتين أو منخفضين قليلاً بعد ارتفاعهما بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

والتقى بلينكن بوزراء الخارجية العرب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما ركّز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.