هل يصوت مجلس الأمن لصالح مشروع أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة؟

أخبار ليبيا 24

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس في القاهرة، إنه يعتقد أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر من الممكن أن تصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

والتقى بلينكن بوزراء الخارجية العرب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما ركّز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.ج عن 40 رهينة إسرائيلية مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ما يمهد الطريق أمام المزيد من المساعدات لدخول القطاع الذي يعاني سكانه من المجاعة بسبب النقص الحاد في الغذاء.

مفاوضات الدوحة بشأن غزة

وقال بلينكن أمام الصحفيين: “يواصل المفاوضون العمل على تضييق الفجوات، ونحن نواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة.. لا يزال هناك عمل صعب.. لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن”.

والنقطة الشائكة الرئيسية هي أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا كجزء من صفقة من شأنها إنهاء الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها ستناقش فقط هدنة مؤقتة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنيا سيتوجه إلى قطر يوم الجمعة للقاء وسطاء.

والخميس أكد متحدث باسم السفيرة الأمريكية لدى الأمم أن الولايات المتحدة ستعرض اليوم الجمعة مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.