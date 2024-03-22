رئيس أوغندا يعين ابنه قائدا للجيش

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قالت وزارة الدفاع الأوغندية، اليوم الجمعة، إن رئيس أوغندا يوويري موسيفيني عين ابنه موهوزي كاينروجابا قائدا للجيش.

ويُنظر إلى موهوزي كاينروجابا (48 عاما)، وهو جنرال في الجيش، على نطاق واسع على أنه خليفة والده في الانتظار وأثار الجدل ذات مرة عندما هدد بغزو كينيا المجاورة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه يحل محل ويلسون مباسو مبادي الذي أقيل وتعيينه وزيرا صغيرا.

وفي عام 2022، عزل موسيفيني ابنه من منصب قائد القوات البرية في أوغندا، بعد أن وجّه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وفي المنشورات، أعرب كاينيروغابا أيضًا عن دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “إن غالبية البشرية (غير البيضاء) تدعم موقف روسيا في أوكرانيا”.

انتخابات الرئاسة في أوغندا

ويُنظر إلى كاينيروغابا منذ فترة طويلة على أنه مستعد لتولي الرئاسة خلفا لوالده (79 عاما) الذي حكم الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ ما يقرب من 40 عاما.

وعلى الرغم من أن القوانين الأوغندية تحظر على الضباط العسكريين العاملين في الخدمة السياسية الانخراط في السياسة، إلا أن كاينروجابا كثيرًا ما يتبادل الانتقادات اللاذعة مع السياسيين المعارضين، وشكل أيضًا مجموعة ضغط تعمل على حشد الدعم السياسي له، ما أثار انتقادات من منتقديه والمعارضة.

ومن المقرر أن تجري أوغندا انتخاباتها الرئاسية المقبلة في أوائل عام 2026، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى موسيفيني لإعادة انتخابه.