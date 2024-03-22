“دولتي”.. منصة خدمية تثير الاستهجان الشعبي

أخبار ليبيا 24

أثارت أنباء إطلاق حكومة الدبيبة منتهية الولاية، منصة “دولتي” لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، سخرية واستهجانا كبيرين لدى الشعب الليبي.

وتناقلت وسائل إعلام، ومنصات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده أن حكومة الدبيبة أطلقت منصة لإنجاز المعاملات الحكومية رقميًّا، منها استخراج شهادة مولود بقيمة 15.5 دينار وشهادة وفاة بقيمة 5 دنانير، ورخصة قيادة بـ 30.5 دينار، شهادة محل إقامة بسعر 10 دينار، وشهادة وضع عائلي بـ10 دينار.

وبعد تداول هذه الأنباء أعلنت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، أن الصور المتداولة عن منصة دولتي هي صور النسخة التجريبية التي ستنطلق قريباً، والأسعار المدرجة معها افتراضية وغير حقيقية، مضيفة أن الأسعار الرسمية ستحدد لاحقاً وفق القوانين المعمول بها بعد انطلاق عمل المنصة رسميا.

مراقبون: حكومة الدبيبة تجس نبض الشارع

واعتبر مراقبون للشأن الليبي أن ما قامت به حكومة الدبيبة بمثابة جس نبض للشارع، ومعرفة رد فعله، عبر حرب الكترونية شرسة تهدف إلى تطويع الليبين للاستسلام أوخلق فتنة في الشارع، فيما اعتبر اخرون أن حكومة الدبيبة تتسلى بالشعب، فيما يحترق المواطن بنيران قرارتها والضغوط تطحنه وهو يبحث عن حياة كريمة لأبنائه.

وأضاف المراقبون أن الدبيبة يواصل التدليس والخداع وخلط الأوراق وتلاعب بمصير البلاد وأهلها، ومساومة الناس على مرتباتهم ولقمة العيش لتحقيق مكاسب شخصية وعائلية، ويتبجح بالحرص والوطنية، الدبيبة الذي يهب ويبذرثروات ليبيا باليد اليسرى ويصافح الكيان المحتل باليد اليمنى، مشددين على أن الوهم الصادم سيكتشفه الليبيون عندما يستعيدون سيادتهم من هيمنة العملاء وعندها تفتح الملفات القديمة والحديثة وتعلن الحقائق المخجلة على الملأ.