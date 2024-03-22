تراجع النفط بفعل وقف إطلاق نار “محتمل” في غزة وارتفاع الدولار

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، بفعل احتمال اقتراب وقف إطلاق النار في غزة، ما قد يخفف المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أثر ارتفاع الدولار وتعثر الطلب الأمريكي على البنزين على الأسعار أيضا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، صباح اليوم الجمعة، 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 52 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 80.55 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن ينهي كلا العقدين الأسبوع ثابتين أو منخفضين قليلاً بعد ارتفاعهما بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

والتقى بلينكن بوزراء الخارجية العرب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما ركّز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.

قوة الدولار تُضْعِف الطلب على النفط

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفض إنتاج منتجات البنزين، وهو مؤشر للطلب، إلى أقل من 9 ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي، المتداول بشكل عكسي مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري إلى تعزيز معنويات المخاطرة العالمية.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ما يضعف الطلب على الخام.