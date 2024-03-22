بعد رمضان.. الطرابلسي يؤكد من جديد إخلاء طرابلس من الأجهزة الأمنية

أخبار ليبيا 24

جدد عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية تأكيده بأن العاصمة طرابلس ستخلى بعد شهر رمضان المبارك من جميع الأجهزة الأمنية وأن العمل سيقتصر فقط على مديرية الأمن ومكوناتها الأمنية.

جاء ذلك الخميس في مؤتمر صحفي حول الأحداث الأخيرة بمنفذ رأس اجدير الحدودي في حضور عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وقال الطرابلسي: “العاصمة طرابلس سيتم إخلائها بعد شهر رمضان المبارك من جميع الأجهزة الأمنية.. سيقتصر العمل على مديرية الأمن ومكوناتها الأمنية”.

الطرابلسي: لن نترك المنافذ للمهربين

وفي حديثه حول الاشتباكات التي دارت داخل منفذ راس اجدير، قال الطرابلسي: “إن التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر.. لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع.. ونحن مستعدون للامتثال لأي جهة قانونية بالدولة لو أن هناك أي انتهاك من قبل وزارة الداخلية”.

وأضاف: “أن القوة التي كُلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة”.

وقال الطرابلسي: “إن وزارة الداخلية بمختلف مكوناتها تشتغل بكل مهنية بعيدًا عن القبلية والجهوية والمناطقية.. لقد أخذنا على عاتقنا تأمين حدود الدولة لمكافحة الجريمة والتهريب وكافة الظاهر السليبة.. وهناك من لم يفهم وضع البلاد وما تمر به.. الضرر كبير في حال تعنت بعض المدن والقبائل بشأن تأمين حدود دولتنا”.

وأكد وزير الداخلية، أن منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس يشهد عمليات تهريب للوقود والعملات الأجنبية والسلع بشكل كبير. وقال: “لن نترك الحدود وجميع المنافذ بدون أمن.. ولن نسمح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن”.

وأضاف الطرابلسي: “العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة”.