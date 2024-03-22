الولايات المتحدة تجدد فرض عقوبات على ليبيا وعدد من الدول

أخبار ليبيا 24

جددت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الدول من بينها ليبيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24” أن الولايات المتحدة جددت أنظمة العقوبات على ليبيا وروسيا وإيران لمدة عام واحد، لافتة إلى أن العقوبات الأمريكية شملت حظر التسليح، وتجميد بعض الأموال والأصول التي تعود للدولة الليبية، وحظر السفر لبعض الشخصيات.

وفي 25 فبراير 2011، أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ الوطنية بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية بموجب الأمر التنفيذي 13566 للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الذي تشكله ليبيا.

البيت الأبيض يعيد ترتيب أولويات السياسة الخارجية في المنطقة

وأعاد البيت الأبيض ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، وأصبحت الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا تحظى باهتمام كبير من قبل الإدارة الأميركية مع ما تتميز به ليبيا من موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية، وهو ما يقلق الولايات المتحدة وحلفاءها ويهدد مصالحهم في المنطقة. هذه المتغيرات دفعت صناع السياسة الخارجية الأميركية إلى تبني استراتيجيات جديدة.

الغارديان: خطة أمريكية لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول

وكانت صحيفة الغادريان قد نشرت منذ مدة تقريرا يتحدث عن قيام سيباستيان غوركا، مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض، والمكلف بالسياسة الخارجية، برسم خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، أمام دبلوماسي أوروبي .

وبحسب الغارديان فإن الدبلوماسي الأوروبي رد على غوركا بأن التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا، لافتة إلى أن غوركا فاجأ الدبلوماسيين، بخريطة التقسيم التي رسمها عن مستقبل ليبيا، واعتمد فيها على الولايات العثمانية القديمة التي كانت في البلاد، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.