المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن صدمتها لاكتشاف مقبرة جماعية في الشويرف

أخبار ليبيا 24

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها وانزعاجها العميقين إزاء اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية في وادي الجهرية بمنطقة الشويرف، لافتة إلى أن ظروف وفاتهم وجنسياتهم لا تزال مجهولة، مرجحة أن يكون المهاجرين ماتوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة – في بيان صادر عن المنظمة – طالعته “أخبار ليبيا 24” إن كل تقرير عن مهاجر مفقود أو خسارة في الأرواح يمثل عائلة حزينة تبحث عن إجابات بشأن أحبائها أو تتعايش مع مأساة الخسارة، مشيرا إلى أن ثمن عدم القيام بالعمل اللازم يتجلى في تزايد الوفيات البشرية والظروف المثيرة للخوف التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة، الجهات المعنية في ليبيا للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة في ضمان عملية استخراج كريمة للجثث وتحديد هوية ونقل رفات المهاجرين المتوفين، وإخطار أسرهم ومساعدتها بشكل مناسب، مشيرة إلى أن حالات الوفاة هذه تظهر الحاجة الملحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظمة بما في ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ووفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين، جرى تسجيل ما لا يقل عن 3,129 حالة وفاة واختفاء خلال عام 2023 على طول طريق البحر الأبيض المتوسط؛ وهو طريق الهجرة الأكثر فتكًا، ولا يشمل هذا الرقم الحادث الأخير.