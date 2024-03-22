الكيلاني تُعلن تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الحماية الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وفاء الكيلاني، إنه تم تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية على موقع فيسبوك، جاء ذلك خلال اجتماع أمس الخميس للجنة العليا لشؤون المهجرين التي ترأسها الكيلاني، بحضور أعضاء اللجنة.

ملف المهجرين والنازحين وتوحيد الجهود

وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين، والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي.

تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية

وناقشت اللجنة آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية، وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.

كما دعت الوزيرة إلى عقد لقاءات مع النازحين والمهجرين تسهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم (70) لعام 2024 م بشان اللجنة العليا للمهجرين، عقد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لشؤون المهجرين وفاء الكيلاني وحضور أعضاءها الاجتماع الأول للجنة بديوان الوزارة بطرابلس.