العرفي: مخرجات لقاء المشير حفتر وباتيلي مهمة جدًا لحل الأزمة السياسية

أخبار ليبيا 24

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن مخرجات لقاء القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مهمة جدًا، وتسيير في الاتجاه الصحيح لإحداث اختراق حقيقي في الأزمة السياسية.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المواطن الليبي لم يستطيع مواكبة الأحداث ومجاراتها، خاصة في ما يحدث في معبر زوارة الحدودي، والتداعيات التي حدثت خلال الأيام الماضية بعد حكم المحكمة بضم جرحى وشهداء عملية الكرامة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، لكن تم سحب القرار.

وأضاف العرفي أن سحب قرار ضم جرحى وشهداء عملية الكرامة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى، كان له تداعيات على قرارات لجنة المفاوضات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ضمن “5+5” التي انسحبت أيضًا، مشددا على أنه لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في ظل هذه الفوضى وانفلات السلاح، وعدم تنفيذ المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يتحمل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مسؤولية عدم تطبيقها.

وأكد العرفي أن ملف المصالحة هو الملف المكلف به رئيس المجلس الرئاسي بحسب ما نص عليه اتفاق جنيف، وكان عليه أن يلتزم بقراره، لافتا إلى أن قرار المنفي إلغاء ضم شهداء وجرحى الجيش سيكون له تداعيات، متسئلا من يضمن حقوق الناس؟.

خلال لقائه المشير حفتر.. باتيلي يشيد بدور الجيش الليبي

وكان المشير “خليفة حفتر”، قد التقى في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والوفد المُرافق له، لبحث التطورات السياسية في ليبيا، وبحث السُبل الكفيلة والمتوازنة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة الأممية من أجل تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى نتائج متقدمة في العملية السياسية بما يتماشى مع تطلعات أبناء الشعب الليبي للوصول لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن باتيلي أكد على الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية في حفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا ودورها المحوري في العملية السياسية الراهنة.