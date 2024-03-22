الطرابلسي: أزمة راس اجدير ستكون عبرة لكل المدن

أخبار ليبيا 24

قال عماد الطرابلسي، وزير الخارجية المكلف في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن مديرية أمن رأس اجدير تعاني من سوء تنظيم وقلة العناصر الخيرة، لافتا إلى أن بعض أبناء الشعب والمشائخ والأعيان لم يفهموا إلى الآن وضع ليبيا.

وأوضح الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقب أحداث رأس اجدير، تابعته “أخبار ليبيا 24″، أن كل مُهرب موجود بمنطقة حدودية يقول هذه منطقتي، لافتا إلى أن زوارة بها السيء والجيد، مستنكرا أن يخرج بعض الشيابين في بيان ويقولوا إنهم يمثلوا زوارة التي بها 55 ألف ليس صحيح، نافيا أن يكون الـ55 ألف يعملون في رأس اجدير أو يهربوا في البنزين والنفط.

وأضاف الطرابلسي أن جزء من هذه المدينة ونظرًا لقرب المنفذ منهم استفادوا وحققوا مكاسب مادية ويعلمون أن تسليم المنفذ شيء صعب لهم ويريدون الحفاظ عليه، موجها رسالة لأعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب بأنه مستعد للمثول للتحقيق والاستقالة إذا ثبت أنه وقع ورقة لإفادة قبيلته أو مدينته خارج الضوابط.

وكشف الطرابلسي عن وجود صراع مع قوة موجودة في غدامس قوامها من 300 إلى 400 سيارة تؤمن مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية وهم من نالوت والزنتان، لافتا إلى أن هذه القوة تُهرب المخدرات والدخان والمواد الغذائية وهم يمثلون نفس مشكلة رأس اجدير، وكل منهم يقول هذه منطقتي.

وأقسم الطرابلسي لولا حلول شهر رمضان “لقلب رأس اجدير سقفها بعاليها” على حد قوله، لافتا إلى أن ما حدث في رأس اجدير لا يمكن القبول به ولن يمر مرور الكرام، مضيفا أن الشرطي في الآونة الأخيرة أصبح لا شيء، ويتم وضع الشرطي في الاحتفالات والاجتماعات للاستعراض ليمر أي ثائر ليضربه ويهينه.

وشدد الطرابلسي ما تم تداوله بإطلاق النار على عضو المجلس البلدي زوارة كذب وليس له أساس من الصحة، معتبرا أن ما حدث في رأس اجدير لن يُحل إلا برجوع هيبة الداخلية والشرطة ولدينا القدرة لذلك ولتأمين المنفذ، موضحا أنه سيتم تأمين منفذ رأس احدير من المجرمين والمخربين وتجار الاعتمادات.