الصغير: الكبير “الأفاق” يحمل المواطن نتيجة تلاعبه بالأرقام والنسب

أخبار ليبيا 24

قال حسن الصغير، الدبلوماسي السابق، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوظف الأرقام ويتلاعب بالنسب لخدمة أهدافه.

وأوضح الصغير في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24″، أن مشكلة الشعب الليبي هي الانسياق وراء العواطف والانجرار بمعسول الكلام.

وأضاف الصغير أن الكبير يتباهى بـ نسبة الفائض في الميزانية بعد فرض ضريبة على الدولار بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ونسي أنه حمل هذه الضريبة على المواطن البسيط، لافتا إلى أن الكبير يتباهى على الليبيين بإستنفاد مدخراتهم الشخصية لصالح ما يسميه الاستدامة المالية والحفاظ على الاحتياطي النقدي للمركزي.

وأكد الصغير أن كل الدول تفعل العكس، توظف وتستخدم احتياطياتها للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وعدم استنزاف ثروات ومدخرات الأفراد، مستنكرا إشادة البعض بالكبير واصفا إياه بـ “الآفاق” والقول بإنه حافظ نسبيا على قيمة الدينار ومنعه من الانهيار، معتبرا أن هذه الأراء هراء مدفوع الثمن من البعض وسطحية من البعض الأخر.

الصغير: قيمة العملات تتوقف بالدرجة الأولى على الاقتصاد

وشدد الصغير على أن قيمة عملات الدول الرسمية والسوقية تتوقف بالدرجة الأولى على اقتصاداتها وليس على السياسات النقدية، لافتا إلى أن الاقتصاد الليبي ريعي يعتمد على سلعة واحدة فقط لا غير وهي النفط، مشيرا إلى أن صادرات النفط في المجمل لا علاقة للكبير بها لا من قريب ولا من بعيد لا ارتفاعاً ولا انخفاضاً، مؤكدا أنه خلال الثلاثة عشر عام التي تولى فيها الكبير إدارة المركزي بلغ إجمالي مدد الإغلاق للحقول والمواني ما لا يتجاوز السنتين من أصل 13 سنة .

وأضاف الصغير أنه بالرغم من كل ذلك فشل الكبير في المحافظة على قيمة الدينار وذلك بسبب الإفراط لسنوات في عدم ضبط وإدارة الاعتمادات ومصروفات المحروقات، لافتا إلى أنه أكبر مستنزف للاحتياطيات من العملة الأجنبية واستمر على الانفاق عليهما بدون وجه حق، وفي ظل غياب قوانين ميزانية ورقابة تشريعية وأجهزة رقابية لمدة سنتين مع حكومة الإنقاذ وخمس سنوات مع السراج وثلاث سنوات مع الدبيبة، أي أن هناك عشر سنوات كان الكبير يقوم فيها بالصرف دون غطاء مستندي شرعي وفي غياب الرقابة عليه او على الأجهزة التنفيذية التي يسيل لها الأموال.