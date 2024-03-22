استطلاع.. جمهورنا: قرار عقيلة صالح بفرض رسوم على الدولار يستوجب سحب الثقة منه

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أثار قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بتخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، برفض واسع من داخل مجلس النواب، وصل حد التهديد باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار، والذي بمقتضاه، ستنخفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية من 4.80 دينار للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

الرأي الرسمي

ردود الفعل الرافضة توالت من داخل مجلس النواب، حيث طالب 30 عضواً، عقيلة صالح بسحب القرار، معتبرين أنه قرار مجحف بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، وخطوة تشكل ضرراً على المواطن دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعاً على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.

واتهم أعضاء مجلس النواب عقيلة صالح بتجاوز صلاحياته، مؤكدين أنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس، مطالبين بعقد جلسة عامة لمناقشة المقترح، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

“تبعاته كارثية”

من جهته، فوزي النويري، تبرأ النائب الأول لرئيس البرلمان، من القرار الذي وصفه “بالباطل”، لافتاً إلى أن تبعاته “ستكون كارثية” على معيشة الليبيين تحت تأثير ثالوث الفساد والأسعار والاحتكار، معتبرا أن هذا القرار الذي “صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها، يمثل اعتداء على البرلمان وتجاهلاً غير مقبول لآراء المختصين من أساتذة الاقتصاد الذين التقى بهم عقيلة صالح”.

بدوره، أكد عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، أن القرار مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه.

الرأي العام

أخبار ليبيا 24 طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: برأيك هل يستجيب النواب للأصوات المنادية بسحب الثقة من عقيلة صالح؟

وجاءت الردود كلها لتصب في كفة سحب الثقة من عقيلة صالح، إذ عبر العديد من قراء “أخبار ليبيا 24”، عن رفضهم لقرار رئيس مجلس النواب معتبرين أنه يأتي عي حساب المواطن، حيث أكد حساب باسم ” أم شعيب” أنه يؤيد مساع سحب الثقة من عقيلة صالح، فيما قال حساب باسم “Salem Abd Alsmed” “يجب أن تسحب منه الثقه ولو باالقوة إذا كان هناك شعب يحي يريد الحياة”.