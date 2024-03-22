استطلاع.. جمهورنا: سحب قرار ضم شهداء الجيش لرعاية الجرحي وأسر الشهداء يقضي على المصالحة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

تساؤلات عدة فجّرها اقتحام بعض المحتجين مقر المجلس الرئاسي، الأحد الماضي، حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومدى تأثيره على جهود المصالحة الوطنية. وجاءت الاحتجاجات عقب توجيه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحصر جرحى وشهداء الجيش، ومنحهم المزايا المادية والمعنوية المقررة قانوناً.

الاعتراضات طرحت سؤالاً جوهرياً يتعلق بعدم تمكن جهود المصالحة من إنهاء الخصومة بين شرق البلاد وغربها، في ظل مطالبات عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لـ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بسحب طلبه الذي وجهه لرئيس هيئة رعاية أسر الشهداء بشأن حصر جرحى وشهداء الجيش الوطني، وقال إنه لم يحصل على موافقة المجلس الرئاسي مجتمعاً، بحسب ما نصت عليه مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الصادرة في نوفمبر 2021.

الرأي الرسمي

بداية، يرى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، طلال الميهوب، أن تيار الإسلام السياسي بالعاصمة يقف وراء اقتحام بعض المحتجين لمقر المجلس الرئاسي، بحسب ما أظهرت بعض مقاطع الفيديو المتداولة، معتبرا أن هذا التيار هو المسيطر على المشهد السياسي في المنطقة الغربية، متهما هذا التيار بـ عرقلة التوصل لمصالحة وطنية، وبالتالي إجراء الانتخابات، ومن ثم استقرار البلاد، مشددا على أن صرف القيادة العامة المكافآت والمنح لعناصر الجيش من الجرحى وأسر الشهداء، لا يلغي حق تلك العناصر في الحصول على مزايا أو معاشات دائمة من الدولة، خاصة أن الجميع يعرف دورهم في محاربة التنظيمات الإرهابية في شرق البلاد.

الرأي العام

أخبار ليبيا 24 طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: برأيك هل سيؤثر تراجع المنفي عن قرار ضم شهداء القوات المسلحة لرعاية الجرحي وأسر الشهداء، على ملف المصالحة الوطنية ؟

وجاءت الردود كلها لتصب في كفة الجانب الرافض لسحب القرار، إذ عبر العديد من قراء “أخبار ليبيا 24”، عن تأكيدهم حسن نوايا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في سعيه لضبط منظومة الشهداء والجرحى بعموم البلاد على المستوى المالي والإداري، معتبرين أن توقيت صدور القرار يتناسب مع الجهود المبذولة لإتمام المصالحة والخروج من الظروف التي تمر بها ليبيا حالياً.

فيما شدد قراء “أخبار ليبيا 24” أن القرار يساهم في جهود توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتأكيد على المصالحة بينهما، ويؤكد على نبذ العنف، وعدم اللجوء للسلاح مرة أخرى؛ ويساعد على تقارب المواقف.

واعتبر قراء “أخبار ليبيا 24”، أن الاحتجاجات على هذا القرار أظهرت ضعف جهود المصالحة على أرض الواقع وعدم جديتها، معتبرا أن استراتيجية المجلس الرئاسي لإدارة ملف المصالحة ربما انحصرت في الدعوة كل عدة أشهر لاجتماع أو ملتقى يرفع عنوان المصالحة، وهو ما لا يتناسب مع أهمية هذا الملف، الذي كان يتطلب تعبئة حقيقة من الجميع.

ودعا قراء “أخبار ليبيا 24” إلى ضرورة تفهم وإدراك سقوط العديد من عناصر الجيش الوطني في الحرب على التنظيمات المتطرفة، واستحقاق ذويهم لتعويضات من الدولة، مطالبا هيئة الجرحى والشهداء بـ الجيش الوطني بالتنسيق مع لجان مجلس النواب للحوار مع الأطراف المختلفة بالمنطقة الغربية؛ للتوافق بينهم.