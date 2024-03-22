استطلاع.. جمهورنا: أطماع وأطماح الدبيبة جعلت ليبيا كلها “زوارة”

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

انفراط عقد الدولة الليبية يثير توجُّـسات ومخاوف عدّة لدى الليبيين، الذين يخشون من أن يصبح تفكّك البلد، ثمنا لأطماع وأطماح عبد الحميد الدبيبة وحكومته منتهية الولاية.

النُّـخب الليبية اليوم متمسكة بوحدة البلاد، مع الإقرار بضرورة تشكيل حكومة موحدة تنهي سنوات من التشتت والانقسام، وأن استمرار عبد الحميد الدبيبة وحلفاؤه خط أحمر بالنسبة للجميع.

ليبيا الأن تعاني تحت حكم الدبيبة وأسرته من تفتت أدواتها الرقابية وسلطتها وتمدد الفساد وتفاقمت الانتهاكات بأشكالها وتعاظمت الجريمة المنظمة والعشوائية، مع تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، ليبيا الطافية على بحار من النفط جرت إلى حافة الإفلاس، وباتت تتصدر التصنيفات الدولية في الفساد، ووضعت عاصمتها طرابلس في القائمة الحمراء لأكثر مدن العالم خطراً، ولم يُحاسب مسؤول أو يحاكم متهم في أي قضية من القضايا التي تسببت في وصول ليبيا إلى هذه الهاوية.

أحداث معبر رأس اجدير باتت تشكل امتحاناً آخر لحكومة الدبيبة منتهية الولاية حول مدى قدرتها على مواجهة سطوة المجموعات المسلحة المحلية؛ بعد أن هدد المجلس البلدي زوارة بالعصيان المدني الشامل، وإعلانه أنه مستعد لمواجهة أي طارئ، وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة شرقا حتى رأس اجدير غربا، لتصبح زوارة دولة خارج نطاق الدولة، خرج عماد الطرابلسي وزر الخارجية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ليلوح باستخدام القوة ومهددا بأن رأس اجدير ستكون عبرة لكل المدن.

الرأي العام

أخبار ليبيا 24 طرحت استطلاعًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمن سؤالًا: اشتباكات وبيانات وتلويح بعصيان مدني، زوارة دولة خارج نطاق الدولة، برأيك هل أحداث زوارة تمثل آخر مسمار في نعش حكومة الدبيبة ؟

وجاءت الردود كلها لتصب في كفة انفراط عقد الدولة، إذ عبر العديد من قراء “أخبار ليبيا 24”، عن مخاوفهم على وحدة ليبيا وهيبتها، حيث كتب حساب باسم “جمال محمد” “ليبيا كلها متل زوارة”، فيما اختار حساب باسم “Askndr Alkbe”، أن تكون هذه الأحداث هي بداية النهاية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية.