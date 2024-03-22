إسماعيل: لقاء المشير حفتر وباتيلي يأتي ضمن قبول مشاركة حماد في الحوار

أخبار ليبيا 24

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن لقاء القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، يأتي ضمن تطورات أهمها قبول باتيلي مشاركة رئيس الحكومة الليبية، د.أسامة حماد في طاولة الحوار.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن مشاركة حماد من الممكن أن تسهل إطلاق طاولة الحوار السياسية من أجل تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل أمام مسار الانتخابات، معتبرا أنه من الممكن تحقيق استجابة حقيقية هذه المرة نظرًا لوجود حالة من التوافق الدولي على مستوى مجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الدول التي لها مصالح في ليبيا.

وأضاف إسماعيل أنه من الممكن أيضًا التوصل إلى ظروف ملائمة لتبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإجراءات العملية لمسار الانتخابات لتكفل إجراء هذا الاستحقاق، وقد يكون ذلك بعد تشكيل حكومة موحدة تقود المشهد السياسي في البلاد.

حماد: أولوياتنا تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، قد بحث في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، الأوضاع السياسية الراهنة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون.

وقال حماد إن أولويات الحكومة الليبية تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.