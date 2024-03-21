لتغطية عجز المياه.. إجراء دراسات حول إمكانية حفر آبار في الزنتان

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، إنه سيجري الدراسات الفنية لإمكان حفر آبار جديدة في مدينة الزنتان لتغطية عجز المياه الذي تعاني منه.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتور سعد بومطاري وأعضاء المجلس للبلدية أمس الزنتان، تلبية لدعوة عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية.

وعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعا مع نصية والمجلس البلدي الزنتان لمناقشة نقص وشح المياه في البلدية.

واتفق المجتمعون على ضمان حصول المدينة على حصتها المعتمدة من مشروع النهر عبر خزان بوزيان، والبالغة 23 ألف متر مكعب يوميا، واستمرار هذه اللقاءات للتغلب على المشكلة.

إلى ذلك، ناقش الجهاز أمس الأربعاء، الوضع المائي المتأزم في مدينة غدامس والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول المثلى لا سيما بعد فشل المعالجات السابقة المتمثلة في حفر عدد من الآبار بالمدينة.

وتم استعراض الإجراءات بشأن العقد الذي أبرم مؤخرا لتوصيل مياه النهر مباشرة من المنظومة وما تواجهه من صعوبات في التنفيذ، كما نوقش خيار موازي متمثل في حفر عدة آبار عميقة بالمدينة لتغطية العجز في المياه، مع الوضع السيء لحقل الآبار الذي يعمل حاليا بعدد 3 آبار فقط من أصل 106 بئر وفق المصمم.

وتم خلال الاجتماع الإشارة لتعليمات مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي بسرعة العمل على جلب 50 مضخة وترسيتها في الآبار الجاهزة حتى تنجز المنظومة كافة التزاماتها.