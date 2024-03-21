بالأرقام.. الكبير يوضح للدبيبة تأثير جرائم حكومته على الاقتصاد

قال الصديق محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على ليبيا أدت إلى اختلالات في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخطيب في مراسلة وجهها إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، وتحصلت “أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أن الاجراءات والسياسات التي قام بها المصرف المركزي في يناير 2021 هي التي أدت إلى تحقيق استقرار نسبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات والميزانية العامة.

وأضاف الكبير أن الحكومة لم تقم بالإجراءات التجارية والمالية المصاحبة بجانب تدابير مصرف ليبيا المركزي مع توسعة الحكومة في الإنفاق العام وبالأخص الاستهلاكي بما في ذلك المرتبات التي تجاوزت 65 مليار دينار، وتوسع الحكومة الإنفاق على بنود الدعم والمنح والإعانات.

الكبير: الحكومة لم تعالج الإنفاق المتزايد على دعم المحروقات

وأشار الكبير إلى أن الحكومة لم تعالج الإنفاق المتزايد على دعم المحروقات، مع توسعة الحكومة في التوظيف في القطاع العام، حيث بلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة 2.2 مليون موظف، اي ما يعادل 31% من عدد السكان وهو الاعلى في العالم، لافتا إلى أن الحكومة أضعفت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال الزيادات غير المدروسة في المرتبات، وكل اجراءات وسياسات الحكومة التوسعية افشلت جهود مصرف ليبيا المركزي وأثرة على قدرته على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي.

وأضاف الكبير أن الحكومات الحالية والسابقة لم تقدم رؤية اقتصادية للعمل على تنويع مصادر الدخل، والوزارات المعنية بالسياسة المالية والتجارية لم تقدم برامج إصلاح لتعزيز النمو الاقتصادي، وينبغي استغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل عبر القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على قطاع النفط.

الكبير: التوسع غير المدروس في الإنفاق العام يهدد استدامة المالية العامة للدولة

وكشف الكبير أن التوسع غير المدروس في الإنفاق العام يهدد استدامة المالية العامة للدولة، ويزيد التوسع غير المدروس من الضغوط على سعر الصرف ومعدلات التضخم، لافتا إلى أنه نتج عن التوسع غير المدروس ارتفاع عرض النقود بأكثر من 30 مليار دينار في 2023 ليصل إلى 160 مليار دينار، ونتج عن التوسع غير المدروس زيادة في الطلب على النقد الأجنبي، وإن الترويج لصورة مثالية للاقتصاد الوطني بدون توجيه للواقع يهدد مصالح الوطن والمواطنين ومستقبل

ورجح الكبير أن يزيد إجمالي الإنفاق خلال سنة 2024 عن 165 مليار دينار جله إنفاق استهلاكي، وإجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 حوالي 120 مليار دينار، منها 5 مليار دينار إيرادات سيادية أخرى ومبلغ 115 مليار دينار إيرادات نفطية حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط

كما توضح رسالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 18/09/2023 التي أشار فيها إلى أن مصروفات دعم الطاقة أصبحت تستنزف نصف الإيرادات النفطية.

الكبير: جزء من الاحتياطيات لا يمكن استخدامه

وأشار الكبير إلى أن جزء من الاحتياطيات لا يمكن استخدامه ليس قابلاً للاستخدام كغطاء العملة مثلاً، ومنها أموال تخص مؤسسات ليبية أخرى يديرها مصرف ليبيا المركزي ولا يملكها، موضحاً أن المتاح من الاحتياطي العام “الاحتياطي الحرّ السائل” حوالي 29 مليار دولار كما في 01/03/2024، لافتا إلى أنّ المتاح من الاحتياطي العام غير كافٍ لتلبية احتياجات الاقتصاد الليبي، خاصة مع الاستهلاك المتوقع خلال عام 2024 أو في حالات الصدمات المحتملة مثل انخفاض أسعار النفط أو توقف صادراته

وأفاد الكبير أن تصريحات رئيس الحكومة حول تسوية “تصفير” الدين العام غير دقيقة ومتعارضة مع الواقع، ولم يتم حتى الآن أي تسوية للدين العام، وما زال مسجلًا في سجلات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن السجلات تظهر وجود قروض وسلفيات للخزانة العامة بإجمالي 84 مليار دينار، ويمكن التحقق منها من خلال سجلات وزارة المالية.

وأضاف الكبير أن الدين العام مسجل أيضًا في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، والتي ترتب خلال فترة الانقسام وما زالت قائمة، معتبرا أن فرض الرسم إجراء اضطر إليه المصرف المركزي للتحكم في السوق الموازي في ظل المعطيات المذكورة سابقاً، ووجود عملة فئة 50 دينار تتداول مجهولة المصدر والكمية، وتنامي الطلب على النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية.

الكبير: المواطن سيستفيد من تخفيض سعر الصرف

وأشار الكبير إلى أن المواطن سيستفيد من تخفيض سعر الصرف، بينما كان الاستفادة محصورة سابقًا على بعض التجار والمضاربين، موضحا أن مصرف ليبيا المركزي وانطلاقاً من واجبه الوطني ومسؤوليته أمام الوطن والمواطن سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن، وبكل شفافية ووضوح، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة.

ودعى الكبير الجميع للعمل معاً وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من هذه الأزمة الخانقة، وذلك من خلال إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، وإيقاف الإنفاق الموازي المجهول المصدر والكمية (عملة فئة 50 دينار المزورة)، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وتنميتها وحقوق الأجيال القادمة، ومعالجة موضوع الدعم، ووضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية في توفير السلع للاقتصاد الليبي، حيث تجاوزت السلع الاستهلاكية نسبة ‎%‎80.

وأضاف الكبير أن الخروج من هذه الأزمة الخانقة يتطلب زيادة إنتاج النفط وتصديره، على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية الشاملة، إضافة إلى ضبط المنافذ للحد من ظاهرة التهريب ومحاربة الفساد.