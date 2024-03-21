الميهوب: تيار الإسلام السياسي يقف وراء اقتحام مقر المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24

قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تيار الإسلام السياسي بالعاصمة يقف وراء اقتحام بعض المحتجين لمقر المجلس الرئاسي، بحسب ما أظهرت بعض مقاطع الفيديو المتداولة.

وأوضح الميهوب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذا التيار هو المسيطر على المشهد السياسي في غرب ليبيا، وعرقل التوصل لمصالحة وطنية، وبالتالي إجراء الانتخابات، ومن ثم استقرار البلاد.

الميهوب: الجميع يعرف دور عناصر الجيش في محاربة التنظيمات الإرهابية

وشدد الميهوب على أن صرف القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المكافآت والمنح لعناصر الجيش من الجرحى وأسر الشهداء، لا يلغي حق تلك العناصر في الحصول على مزايا أو معاشات دائمة من الدولة، موضحا أن الجميع يعرف دورهم في محاربة التنظيمات الإرهابية في شرق البلاد.

الميهوب: اقتحام المحتجين لمقر المجلس الرئاسي يثير تساؤلات

وفجّر اقتحام بعض المحتجين مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، الأحد الماضي، عدة تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومدى تأثيره على جهود المصالحة الوطنية. وجاءت الاحتجاجات عقب توجيه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحصر جرحى وشهداء الجيش، ومنحهم المزايا المادية والمعنوية المقررة قانوناً، أسوة بباقي أفراد الجيش الموجودة في طرابلس.

وعلى الرغم من عدم نشر قرار المنفي حتى الآن، فإن الاعتراضات طرحت سؤالاً جوهرياً يتعلق بعدم تمكن جهود المصالحة من إنهاء الخصومة بين العناصر المسلحة في شرق البلاد وغربها.