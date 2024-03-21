المؤسسة الوطنية للنفط: إنتاج مليون و241 ألف برميل نفط خلال 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ نحو مليار و56 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي توزع بين أربع جهات من بينها الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، ومصانع الأسمنت.

الوطنية للنفط: مليار و56 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز الطبيعي محليًا في 24 ساعة

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدل استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 838 مليون قدم مكعب، إضافة إلى 104 ملايين قدم مكعب حجم استهلاك مؤسسة النفط، كما بلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى الصغيرة للغاز نحو 84 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت مصانع الأسمنت نحو 30 مليون قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة إلى أن إنتاج ليبيا من النفط خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ نحو مليونا و241 ألف برميل، مشيرة إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 46 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إنتاج النفط الليبي خلال شهر فبراير الماضي 33 مليونا و533 ألف برميل، وسجل إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي خلال الشهر ذاته 983 ألفا و232 برميلا، وفق بيانات أوردتها مؤسسة النفط.