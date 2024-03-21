العباني: لا مستقبل لليبيا في ظل هذه الفوضى

أخبار ليبيا 24

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن غياب السلطة الشرعية هو سبب الأزمة والمشاكل التي تعاني منها ليبيا.

وأوضح العباني في تصريحات صحفية رصدتها “أخلار ليبيا 24″، أن الدبيبة يمثل قوة أمر واقع، من خلال جماعات تدعمه وتمكنه من السطو على السلطة والسطو على المال واتخاذ ما يشاء من قرارات، ورفض ما يشاء من قرارات، لافتا إلى أن قرار فرض رسم على سعر صرف الدولار صدر بالمخالفة للقانون، إذ لم يتم بالتشاور بين رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، إنما أصدره عقيلة صالح منفردا.

وأضاف العباني أنه لا شرعية في ليبيا لأي جهة، مشيرا إلى أن ما تقوم به السلطات المدنية سواء في الشرق أو الغرب يعتمد على قوتها المستمدة من الأمر الواقع، مؤكدا أنه لا مستقبل للبلاد في ظل هذه الفوضى.

العباني: ليبيا لن تضمن مستقبلها إلى أن تعود دولة ككل الدول

وشدد العباني على أن ليبيا لن تضمن مستقبلها إلى أن تعود دولة ككل الدول، أركانها مكتملة وبها سلطة واحدة قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تضعها الحكومة، وعلى البرلمان أن يصدر قانونا بميزانية للحكومة حتى تسير سياساتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن غياب السياسات وغياب الميزانية هو سبب الارتباك الذي تعيشه ليبيا حاليا.

وحذر العباني من أن الاقتصاد الليبي تتلاعب به “أياد خفية” وتتدخل فيه سلطات لا علاقة لها بالاقتصاد، مشيرا إلى أنه في ظل ارتباك المشهد السياسي والسياسات المالية في ليبيا، “يصبح البرلمان غير قادر على تحريك الساكن” وذلك “أمام قوة وسطوة الأمر الواقع”، داعيا قوى الأمر الواقع إلى أن تختار من بينها إدارة تسييرية على الأقل لفترة ثلاثة أشهر لإنقاذ السفينة (ليبيا) من الغرق، متوقعا أن يخرج الليبيون إلى الشوارع إذا استمر الحال.