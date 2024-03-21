الصحة العالمية: زيادة المعابر البرية ستمنع المجاعة في غزة

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن توسيع المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يمكن أن يساعد في منع المجاعة في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الأطفال يموتون بسبب آثار سوء التغذية والمرض، ومن نقص المياه والصرف الصحي المناسبين. وأضاف: “مستقبل جيل كامل في خطر جدي”.

وتسببت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر في نقص حاد في الغذاء بين 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وهو ما يتجاوز الآن مستويات المجاعة في بعض المناطق، وفقا للأمم المتحدة.

وقال تيدروس: “إن الجهود الأخيرة لتوصيل الغذاء جوًا وبحرًا هي موضع ترحيب، ولكن توسيع المعابر البرية هو وحده الذي سيمكن من توصيل المساعدات على نطاق واسع لمنع المجاعة”.

الصحة العالمية: يجب فتح المزيد من المعابر

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: “مرة أخرى، نطلب من إسرائيل فتح المزيد من المعابر وتسريع دخول وتوصيل المياه والغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة وداخلها”.

وقالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إن “العقبات الهائلة” التي تعترض نقل المساعدات إلى شمال غزة لن يتم التغلب عليها إلا بوقف إطلاق النار وفتح المعابر الحدودية التي أغلقتها إسرائيل بعد أن شنت حماس هجومها في السابع من أكتوبر.

وقال تيدروس، إن طلبات منظمة الصحة العالمية لتوصيل الإمدادات إلى غزة غالبا ما يتم رفضها.

وتقول إسرائيل، إنها لا تضع أي قيود على المساعدات الإنسانية لغزة وتلقي باللوم في بطء تسليم المساعدات على نقص القدرة أو عدم الكفاءة بين وكالات الأمم المتحدة.