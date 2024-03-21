الردع: ضبط كمية من مخدر الحشيش بقيمة 10 ملايين دينار

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من يضبط كمية من الحشيش بقيمةٍ مالية تتجاوز 10 ملايين دينار ليبي قبل دخولها إلى العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز في بيان له، إنه “‏‎مواصلةً للجهود الجبّارةِ في مكافحة الجريمة المنظمة وكل ‎ما يستهدف أمن بلادنا القومي.. جهاز الردع من جديد بالمرصاد لتجّار المخدرات ليُحبط عملية تهريب هي الأكبر من نوعها هذا العام، بعد عملية خاطفةٍ، تم من خلالها ضبط كمياتٍ كبيرة من مُخدر الحشيش”.

وأوضح الجهاز أنه “نجح في عملية الاستهداف التي أطاحت بالخلية التي انتقلت من شرق البلاد إلى أن ضُبطت بمدينة ترهونة في حالة تلبس أثناء نقل كمياتٍ من المخدرات من نوع الـ”حشيش” بلغت كميتها تقريباً أكثر من 1000 كيلو جرام، كانت مخبئةً بشكلٍ محكمٍ داخل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية بها كمية من صناديق زيت الطهي غير الصالح للاستعمال البشري”.

‏‎واعترف عناصر الخلية المقبوض عليهم استدلالاً عن نيتهم نقل هذه المخدرات نحو العاصمة طرابلس قادمةً من مدينة طبرق شرق البلاد، قبل أن يتم اعتراضها وضبطتها من قِبل عناصر الجهاز.

وناشد الجهاز “كافة الأجهزة الأمنية في ثغور الوطن والبوابات سواء الحدودية أو بين المدن على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدقيق في عمليات التفتيش لأي مركبة مشبوهة لضبط المهربين وحماية الوطن والمواطنين من شرورهم”.

‏‎ونوهت إدارة الإعلام والتوعية والارشاد بالجهاز بأنها ستنشر اعترافات هذه الخلية تباعاً خلال الأيام المقبلة.