الدينار الليبي يستقر على 7.10 أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي

أخبار ليبيا 24

استقر سعر الدينار الليبي على 7.10 مقابل الدولار في السوق الموازية بعدما شهد حالة من عدم الاستقرار، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بينما لايزال المتعاملون يراقبون تنفيذ قرار فرض رسم بنسبة 27 % الذي أقره عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بدعوة من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي المتوسط 4.8151 أمام الدينار الليبي، وفقا لبيانات صرف العملات الأجنبية على موقع مصرف ليبيا المركزي.

رفع قيمة النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي

وأقر عقيلة صالح رئيس البرلمان قرارا يسمح بفرض رسم يقدر بـ 27 % على صرف النقد الأجنبي، وهو ما سيجعل صرف الدولار يصل إلى 6.15 أمام الدينار الليبي.

ولاقى هذا القرار اعتراضًا كبيرًا داخل ليبيا من بينها اعتراضات من داخل مجلس النواب نفسه؛ إذ رأى فوزي النوري النائب الأول لرئيس البرلمان، أن القرار باطل وجاء بناء على ضغوطات خارجية.

من جهتها هاجمت أمينة المحجوب عضو المجلس الأعلى للدولة الصديق الكبير على خلفية إن إقرار المصرف المركزي العمل بالضريبة المفروضة على النقد الأجنبي. وقالت في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن القرار ما هو إلا “تطاول” غير مسبوق من رجل يمتهن صفة “المحافظ”.

وأضافت المججوب يوم الأربعاء، أن “القضاء قائم ورفعت دعوى انعدام قرار.. سيفصل في الشق المستعجل فيها بوقف القرار.. ثم إصدار حكم بانعدام القرار من أساسه”.

ووصف أمينة المحجوب، تصرف الصديق الكبير محافظ المركزي في إقرار الرسم على النقد الأجنبي دون الرجوع إلى مجلس إدارة المصرف المركزي “غير مسؤول”.