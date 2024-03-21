الجيش يصنع نهضة عمرانية في سرت

أخبار ليبيا 24

بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في صنع نهضة عمرانية داخل سرت ضمن التوجه الوطني نحو أعمال التطوير والتنمية العمرانية في مختلف المدن والمناطق.

وقال الجهاز الوطني للتنمية، المعني بالمشاريع في سرت، إن تحالفا لعدد من الشركات المصرية العملاقة زار المدينة اليومين الماضيين.

وأوضح الجهاز، أن الشركات متخصصة في البُنى التحتية، وتأسيس وإنشاء الطرق والجسور، وكذلك تخطيط وتوطين الموانئ والمناطق البحرية الحُرة.

وأضاف الجهاز، أن الزيارة صاحبها عدد من الجولات الميدانية رفقة مدير الجهاز، بما فيها موقع ميناء سرت التجاري، وعدد من المواقع التي ستقام عليها عدد من الجسور المعززة لمشاريع التنمية بهذه المدينة.

مشاريع عملاقة في سرت

وقال الجهاز الوطني للتنمية، إن زيارة هذا التحالف لمدينة سرت تعد النواة لسلسلة المشاريع الإستراتيجية العملاقة التي ستشهدها المدينة بشكل خاص.

وفي زيارة أخرى زارت شركة (برودر التركية) المدينة في إطار استكمال مشروع المركب الجامعي وفندق الميناء.

وصاحب الزيارة عدد من الجولات الميدانية للمناطق المستهدفة بالمشاريع رفقة مدير الجهاز، وعدد من الإدارات المختصة بالجهاز.

السياحة والقطاع الفندقي

وقال الجهاز الوطني للتنمية، إنّه باشر -ضمن خطط رفع كفاءة القطاع السياحي والفندقي- بالتعاون مع شركات مختصة بتطوير بعض الفنادق الهامّة والتي ستكون جاهزة للاستخدام الفندقي.

هذا وأطلقت إدارة المشروعات بالجهاز الوطني للتنمية مشروع “الكورنيش” وإعادة تطويره وصيانته.

كما بدأت الإدارة في مشروع إنشاء منطقة “شط المارينا” أمام الساحل. وقال الجهاز الوطني للتنمية إن كل هذه المشاريع تنفذ بخطوات متسارعة أمام تحديات معركة الإعمار الوطني المقبلة.