البرغثي: ليبيا بحاجة لقيادة وطنية قبل فوات الأوان

أخبار ليبيا 24

دعا محمد البرغثي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأردن، إلى سرعة الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة بقيادة وطنية عاقلة وماهرة، محذرا من الندم بعد فوات الأوان.

وقال البرغثي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “إن السفينة في حاجة ماسة إلى قيادة وطنية عاقلة وماهرة، خبيرة بعلوم البحار، تعرف جيداً وجّهتها، لديها خارطة وطنية غاية في الوضوح قادرة على التعاطي مع الأمواج العاتية، والظروف الجوية المُتقلبة، حتى نصل جميعاً إلى مرفأ الأمان، وإلا سنندم جميعاً في وقت لا ينفع الندم”.

وأضاف البرغثي: “إن ليبيا مرت ولازالت تمر بظروف استثنائية، وهذا يعني ارتباطات أجنبية، ومليشيات مسلحة، وتجاوزات مالية، وتجاوزات قانونية وحقوقية”، واصفا إياها بالأخطاء.

وأوضح البرغثي أن الملفاتٌ ثقيلة وموثقة، وشائكة ومُعقدة، وأصحابها يبحثون عن مخرج وربما هناك خشية مما هو آت.

وتابع البرغثي: “هنا تبرز الحاجة المُلحة لوجود قيادة وطنية مُقتدرة عاقلة نزيهة عادلة، يُطمئن إليها ، تذهب في اتجاه معالجة هذه الملفات بطريق أبوية، ومن خلال استخدام مختلف الأدوات القانونية، والإدارية، والعرفية، بالإضافة إلى ابتكار حلول جديدة مناسبة، وصولًا إلى طي هذه الملفات.

وأردف: “يكون ذلك في إطار وطني متفق عليه، واضح وصريح، يضع في الاعتبار الظروف غير العادية التي مرت بها بلادنا، التجاهل، والعناد، والاستكبار، قد تكون كلفته عالية”.

واختتم البرغثي حديثه قائلا: “المشاكل الكبيرة تحتاج إلى عقول كبيرة، ومرونة، وتنازلات كبيرة.. اللي نحلوها بأيدينا خير من اللي نحلوها بأسنانا”.