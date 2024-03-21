الأرصاد: أجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء دون تغير على معظم مناطق البلاد خلال اليومين القادمين.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، يعمل مرتفع جوي يتمركز وسط ليبيا على استقرار في حالة الجو على معظم مناطق البلاد، حيث درجات الحرارة خلال النهار تتراوح على مناطق الشمال ما بين (18–24)مْ, بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين (26–32)مْ.

وتتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل لهطول أمطار يوم السبت على معظم مناطق الشمال الشرقي والواحات.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–25)مْ وتسجل تراجع يوم السبت.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا من مرتفعات الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار يوم السبت على هذه المناطق.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–21)مْ على معظم المناطق وتسجل انخفاض من يوم السبت.

وفي الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى شمالية غربية معتلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–32)مْ..

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الواحات.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–31)مْ .