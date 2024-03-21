استقرار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أغلب العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية استقرار أمام الدينار، في تداولات اليوم الخميس.

وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، استقر متوسط سعر صرف الدولار كما هو عند 4.81 دينار.

وأيضا استقر سعر صرف اليورو أمام الدينار عند 5.26 دينار، والجنيه الإسترليني 6.16 دينار، والليرة التركية عند 0.14 دينار.

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار ليبي.

ضريبة النقد الأجنبي

وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.

وجاء في خطاب صادر عن الكبير وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، أنه من الضروري أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة بـ27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.

من جانبه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أن قرار رئيس مجلس النواب برسم ضريبة على النقد الأجنبي جاء بشكل منفرد، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد ولا يحتاج لأي إجراءات استثنائية.