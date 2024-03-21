استقرار أسعار النفط إثر انخفاض مفاجئ للمخزون الأمريكي

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية والتزام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتوقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.64 دولار للبرميل. وانخفضت بنسبة 1.6٪ يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 30 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 80.97 دولارًا للبرميل بعد انخفاض بنحو 1.8٪ في الجلسة السابقة.

انخفاض مخزون النفط الأمريكي

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

وانخفضت المخزونات بشكل غير متوقع بمقدار 2 مليون برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة النشاط.

وشعر المستثمرون بالتشجيع من البنك المركزي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25٪ إلى 5.50٪ يوم الأربعاء، لكنه أبقى على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أنباء جيدة لمبيعات النفط.

الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية

ودفعت الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية المستثمرين إلى تداول النفط الخام بأسعار أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أن الضربات قد تؤثر على إمدادات النفط العالمية.

واستهدفت طائرات بدون طيار أوكرانية سبع مصافي تكرير روسية على الأقل هذا الشهر. وأدت الهجمات إلى توقف 7%، أو حوالي 370500 برميل يوميا، من طاقة التكرير الروسية.

ويقول المحللون، إن الاضطرابات الطويلة الأمد قد تجبر المنتجين الروس على خفض الإمدادات، إذا لم يتمكنوا من تصدير النفط الخام ومواجهة قيود التخزين.