اجتماع عربي في القاهرة لوقف الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

أجرى وزراء عرب محادثات مع مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس محمود عباس ووسيط في الاتصالات مع إسرائيل، اليوم الخميس، لبحث الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يسعى إلى ضمان وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزراء اجتمعوا مع حسين الشيخ أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث “الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وحتمية تحقيق وقف إطلاق النار والوصول الكامل للمساعدات”.

من يدير قطاع غزة؟

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن أيضًا مع الشيخ إلى جانب وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن، ووزير الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة، بحسب مذكرة وزارة الخارجية المصرية.

ويمكن للسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس، والتي تمارس سيطرة محدودة على الضفة الغربية المحتلة، أن تلعب دورا في إدارة غزة بمجرد انتهاء القتال، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضة قوية.

وكان بلينكن قد التقى بالفعل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة المفاوضات لضمان وقف فوري لإطلاق النار في الحرب، التي دخلت الآن شهرها السادس، والإفراج عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس، وفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. كما ناقشا إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل.