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إحداها مرتبطة بجريمة قتل.. ضبط سيارات مطلوبة جنائيا بطرابلس

21 مارس، 2024 5:54 م
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إحداها مرتبطة بجريمة قتل.. ضبط سيارات مطلوبة جنائيا بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ضبط الشرطة في طرابلس عدة سيارات في جرائم جنائية بينها سيارة مطلوبة أمنيًا في جريمة قتل تعود لشهر أغسطس 2023.

وضبطت قوة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس سيارة (هيونداي – اللون رصاصي) إذ بعد التأكد من رقم لوحات المركبة بمنظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة تبيّن أنها مطلوبة لدى مركز شرطة سوق في يوم الجمعة 5 سبتمبر 2022.

جرى تسليم السيارة رفقت السائق إلى مركز الشرطة المذكور وإعلام الغرفة بذلك.

وفي ضبطية أخرى ضبطت الشرطة سيارة “كيا سيراتو” مسروقة منذ 2017 مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، أن السيارة ذات “اللون الأبيض” ضبطت في أثناء التمركز الأمني عند الإشارة الضوئية بشارع السيدي.

إحداها مرتبطة بجريمة قتل.. ضبط سيارات مطلوبة جنائيا بطرابلس

وجرى ضبط السيارة بعد الاشتباه فيها، ولدى التبليغ عنها في غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس، تبيّن أنها مسروقة مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي.

 جريمة قتل

وتمكن أعضاء قسم مرور سوق الجمعة من ضبط سيارة نوع “نيسان” مطلوبة في جريمة قتل لدى مركز الحي الصناعي بتاريخ 6 أغسطس 2023.

وقالت مديرية أمن طرابلس إنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت السيارة المطلوبة في جريمة القتل إلى مركز الحي الصحي من حيث الاختصاص.

بدورهم ضبط أعضاء قسم مباحث المرور سيارة نوع “كيا سبورتاج – اللون أحمر” مطلوبة لدى مرور حي الأندلس بتاريخ 10 أكتوبر 2023.

وجرى ضبط السيارة بعد قيام سائقها بحادث اصطدام بمركبة أخرى، ولاذ بالفرار. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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21 مارس، 2024 5:54 م
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