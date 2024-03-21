أوكار للفساد وتجارة البشر.. البحث الجنائي يباشر إزالة المباني العشوائية بمنطقة شبنة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

باشر جهاز البحث الجنائي إزالة المباني العشوائية المكتظة بالعمالة الوافدة وغير المرخصة بمنطقة شبنة في مدينة بنغازي.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وبرئاسة اللواء صلاح هويدي، وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي.

وقال الجهاز، “إن الحملة تستهدف إزالة المباني العشوائية بمنطقة شبنة (د)، وتأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وضمان الأمن والاستقرار في المدينة”.

وأشار الجهاز إلى أن منطقة شبنة (د) تُعرف بوجود عدد كبير من المباني العشوائية التي تُستخدم كمأوى للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الأجنبية غير المرخصة، والذين تسببوا في العديد من المشاكل الأمنية والجنائية داخل المنطقة.

كما تعرف على المنطقة ضمها لعدد من أوكار الفساد وتعاطي المخدرات والمتاجرة بها، إضافة إلى تجارة البشر ونقلهم عن طريق عصابات الهجرة عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

وتُعد هذه الحملة خطوة إيجابية نحو تعزيز الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي، وضمان سلامة المواطنين.

وفي مطلع العام الجاري، أطلقت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، مؤتمرا دوليا في بنغازي، حول الهجرة غير الشرعية، وذلك بمشاركة 40 دولة، ورئيس البرلمان الأفريقي، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية.

وفي 4 مارس الجاري، أعرب وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عماد الطرابلسي عن استعداد وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية مشتركة مع القيادة العامة بالمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن “محمد الحداد”، من أجل تأمين الحدود والمحافظة على أمن ليبيا ولمكافحة الهجرة غير الشرعية.