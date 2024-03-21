أعضاء بـ اللجنة التحضيرية: رحيل اللافي شرط نجاح المصالحة.. لأنه “متعنت”

أخبار ليبيا 24

قال أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، إن موقف عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض لـ ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، دليل على انحيازه الواضح لطرف دون الأطراف الأخرى، وخروج عن مبدأ الحياد.

واعتبر أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في خطاب لـ رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسحة منه، أن تعنت اللافي يُعد نسفاً لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، وعرقلة واضحة لعمل اللجنة التحضيرية.

وأكد الخطاب على أن التسويف والمماطله وإطالة العمل على ملف المصالحة وتأخير انجازه بحجج واهية لأكثر من مرة، يجعل من اجتماع المؤتمر الجامع في إبريل المقبل أمراً بعيد الاحتمال، مطالبا اللجنة رفيعة المستوى بإعادة النظر في تولي عبدالله اللافي الإشراف على ملف المصالحة، وتكليف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أو موسى الكوني عضوالمجلس الرئاسي، أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وشدد الخطاب على أن عدم الاستجابة لمطالب أعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، يعني تعليق مشاركتهم ضمن اللجنة التحضيرية وربما يمتد الأمر إلى الانسحاب نهائيا، موضحا أنه سيتم مطالبة الأمم المتحدة بسحب الملف من المجلس الرئاسي كشرط أساسي للاستمرار، لافتا إلى أنه سيتم اصدار بيان تفصيلي للرأى العام بهذا الخصوص عليه

وحمل الخطاب توقيع كلا من عبد الرحيم محمد البركي، مبروكة جمعة بالتمر، وبوبكر المنصوري، وسعد محمد غفير، وخالد سالم الصالحين، ويونس عبدالشفيع عوض، ومحمد عبد الحفيظ زايد، وعبد القادر محمد المختار، وعبدالله حسين القبايلي