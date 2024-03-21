أطباء بلا حدود تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق دعمه لخفر السواحل الليبي

أخبار ليبيا 24

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، متهمة الأخير بتعمد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر.

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، طالعته “أخبار ليبيا 24” أن فريقاً تابعاً لها شهد عملية إعادة قسرية لمهاجرين من جانب خفر السواحل، يوم الجمعة الماضي، في المياه الدولية، مشيرة إلى أن السلطات المالطية والوكالة الأوروبية لحماية الحدود “فرونتكس” نسقتا مع زورق دورية لخفر السواحل لإجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أن المنظمة عرضت المساعدة، ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن.

أطباء بلا حدود: خفر السواحل أعاق عمليات إنقاذ تجريها المنظمة

وأضاف منظمة أطباء بلا حدود، أن زورقاً آخر تابعاً لخفر السواحل الليبي أعاق عمليات إنقاذ تجريها المنظمة لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، مما هدّد حياة 146 شخصاً كانوا يستقلون قارباً خشبياً في المياه الدولية، داعية المنظمة الإغاثية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على التوقف عن الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا.

وتساءلت منظمة أطباء بلا حدود، إلى متى سيستمر قادة الاتحاد الأوروبي في دعمهم القوي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على حدوده، مشددة على أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم لخفر السواحل الليبي فحسب، بل يتعين عليه أيضاً التحقيق في مسؤولية دوله الساحلية، وفي هذه الحالة مالطا، ووكالته فرونتكس المعنية بالحدود عن عمليات الإعادة غير القانونية، التي تحدث بصورة شبه يومية في وسط البحر المتوسط، ما يجعلهم متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.