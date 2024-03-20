75 حزبًا سياسيًا تطالب غوتيريش بتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن باثيلي

أخبار ليبيا 24

طالبت 75 حزبًا سياسيًا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتشكيل حكومة جديدة موحدة وتوسيع دائرة الحوار السياسي بعيدًا عن مبادرة مبعوثه الخاص إلى ليبيا عبد الله باثيلي.

وشددت الـ 75 حزبًا في خطاب تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، على ضرورة إعادة النظر في مبادرة باثيلي وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي لإنتاج حلول مستدامة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع، مؤكدة أن دور البعثة في ليبيا تراجع فضلاً عن فقدان كبير للثقة في تصرفاتها وحياديتها وقدرتها على النجاح في ظل الأزمة الليبية.

75 حزبًا سياسيًا: يجب إجراء مراجعة شاملة لآليات عمل البعثة

وأوضح الخطاب أنه يجب إجراء مراجعة شاملة لآليات عمل البعثة وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها، مطالبا بأن يكون للأحزاب دور أساسي في أي عمل تقوم به البعثه وطرف مشارك في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسي الحالي بليبيا.

وأضافت الـ 75 حزبًا أن إجراء الانتخابات يتطلب تمهيدًا سياسيًا يعالج بجدية أسباب الصراع ولا يكتفي بالتعامل والتفاعل مع أعراض ونتائج الصراع دون حل الأسباب، لافتة إلى أنه حان الوقت لتشكيل حكومة جديدة موحدة ومصغرة، تعمل وفق مهام واضحة واطار زمني محدد على الوصول بليبيا إلى مرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكدتالـ 75 حزبًا على اعتبار هذه الرسالة وثيقة تعرض على السادة أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن فرص إحراز تقدم لإجراء الانتخابات تتضاءل مجددًا أمام تعنت المتصدرين للمشهد السياسي والأجسام السياسية المتحكمة في إدارة شؤون البلاد وتمسكهم بمواقعهم، موضحة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يصر على تهميش الأحزاب السياسية ولولا مجهوداتها لكانت الاحتجاجات بالشوارع منذ فترة طويلة والتي بالتأكيد ستصابها فوضى.