ملوحا باستخدام القوة.. الطرابلسي: لن يتم فتح منفذ رأس إجدير إلا بعد عودته لحضن الدولة

أخبار ليبيا 24

قال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بالحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إنه لن يتم فتح منفذ رأس إجدير إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون.

وأضاف الطرابلسي: “إن رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين منفذ رأس إجدير كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية، وهم ليبيون ومن كل مناطق ليبيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على فرض القانون والمحافظة على الأمن.

وأكد الطرابلسي أن الهجوم على عناصر الشرطة عمل إجرامي جبان الغرض منه إرباك العمل الأمني والاستمرار في عملية التهريب من قبل ضعاف النفوس.

وقال الطرابلسي: “إن الوزارة عازمة على استعادة السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة”.

وقال الطرابلسي خلال لقائه قيادات وزارة الداخلية في طرابلس: “سنستعيد السيطرة على المنفذ حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة. ننتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “هذا موضوع وطني، ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به، ونحن بعيدون عن أي تجاذبات سياسية، وهدفنا تحقيق الأمن، والمحافظة على مقدرات الوطن”.

وقال الطرابلسي، “إن الهدف تحقيق الأمن وفرض القانون، ولا بد من تعاوننا جميعاً لتحقيقه، ووضع نصب أعيننا مصلحة بلادنا، وتسخير كل الجهود لذلك”.

وأشاد الطرابلسي بجهود مدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومديرية أمن منفذ رأس اجدير، ومصلحة الجوازات والجنسية، وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.