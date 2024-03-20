مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين يحملون الجنسية السودانية في حادث سير جنوب الكفرة

أخبار ليبيا 24

كشف مدير جهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة، إبراهيم بالحسن، تفاصيل حادثة احتراق سيارة تقل سودانيين جنوب المدينة.

وأوضح بالحسن في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف فريق انتشال الجثث التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ فرع الكفرة بمرافقة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة والتوجه إلى جنوب المدينة بمسافة 240 كم بالصحراء الشرقية، وتم انتشال عدد 4 جثث متفحمة نتيجة احتراق السيارة التي كانت تقلهم.

وأوضح بالحسن، أن السيارة كان بداخلها ما يقارب 16 شخصا بين نساء ورجال وأطفال من الجالية السودانية، تعرض أغلبهم لحروق متفاوتة الدرجات.

ولفت بالحسن إلى أنه تم إسعافهم في حينها إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة، وتم تحويل بعضهم إلى مستشفيات بنغازي التخصصية.

وتتزايد أعداد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في بلدهم على الكفرة، في وقت كانت تعاني بلدية الكفرة من نقص الإمكانات.

وانزلق السودان في حلقة من أعمال العنف والقتال المسلح منذ منتصف أبريل الماضي، مع تبادل الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، تتمركز غالبيتها في العاصمة السودان، وأسفرت عن مقتل المئات وتشريد آلاف آخرين.

واضطر مئات اللاجئين الفرار من السودان إلى ليبيا المجاورة هربًا من الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا أزمات سياسية متلاحقة، وأوضاع معيشية واقتصادية صعبة. وأعلنت الأمم المتحدة، منذ أيام، أن الصراع الدائر في السودان دفع أكثر من 3.1 مليون شخص إلى النزوح، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى الدول المجاورة.