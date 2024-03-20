مصراتة: مظاهرة تطالب بتحسين الوضع المعيشي.. ورحيل “عقيلة والكبير والدبيبة”

أخبار ليبيا 24

احتشد متظاهرون أمام قاعة الشعب في مصراتة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي في ظل فرض رسوم إضافية على بيع النقد الأجنبي.

وحمّل المتظاهرون، يوم الثلاثاء، الأجسام السياسية مسؤولية ما آلت له الأوضاع من تردي المستوى المعيشي للمواطن وعدم وجود استقرار اقتصادي في البلاد.

وعبّر المتظاهرون في بيان عن رفضهم للقرار الصادر من رئيس البرلمان بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بمعدل 27% على جميع الأغراض.

وطالب المتظاهرون في مصراتة الجهات القضائية بمحاسبة جميع “الأجسام السياسية شرقًا وغربًا والحكومتين القائمتين على إهدار الأموال بدون رقيب ولا حسيب”.

كما طالبوا رئيس البرلمان بسحب قراره بشأن النقد الأجنبي لما له من تبعات سلبية على المواطن وتردي المستوى المعيشي له.

وطالب المتظاهرون في مصراتة محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع سياسات نقدية وحلول جذرية المشكلة السيولة بالمصارف وفتح الحوالات لجميع الأغراض، لكي يستطيع المواطن حلحلة مشاكله من حوالات للعلاج والدراسة وما إلى ذلك.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل عقيلة صالح رئيس البرلمان والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية.

وشدد المتظاهرون على أن المواطن الليبي هو الوحيد المتضرر من تبعات هذه الإجراءات، وهو الوحيد الواقف بالطوابير لساعات طويلة ليأخذ مرتبه.

وعبّر المتظاهرون عن استيائهم من سياسة الحكومة برئاسة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط في تعاملها مع إيرادات النفط ومقايضتها في التعاملات المالية مع جهات خارجية خارج نطاق الدورة المستندية المالية للدولة الليبية.