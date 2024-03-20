صندوق الإعمار: نواصل إنجاز الأعمال في درنة

أخبار ليبيا 24

يواصل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة أعمال الانشاءات والإعمار داخل مدينة درنة وبقية المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن “إعصار دانيال”.

وأكّد الصندوق استمرار أعمال الإنشاءات في كوبري (وادي المهبول) الذي تنفذه شركة مختصة في إنشاء الكباري والطرق العامة تحت إشراف نخبة من مهندسي مدينة درنة وبمتابعة من مكتب المشروعات بصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

و قال صندوق الإعمار إنّه بدأ في أعمال طرح الأسفلت في شارع الحدائق، ليكون بذلك جاهزًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وهذا المشروع ضمن الخطة الموضوعة لإعادة الإعمار في المدينة تدريجياً، قال الصندوق إنّه يعمل على إنهاء الشارع في أسرع وقت ممكن.

وذكر صندوق الإعمار إنّه باشر في صيانة وترميم الواجهات وصيانة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وصيانة الشبكات الكهربائية والرصف والإنارة بشارع عمر المختار.

صندوق الإعمار.. صيانة محطة سوسة

وكشف الصندوق عن مباشرته في صيانة محطة سوسة بالكامل والرفع من كفاءتها الإنتاجية. وقال الصندوق إن إدارته اجتمعت، الثلاثاء، مع الخبراء الفرنسيين التابعين للشركة المصنعة للمحطة، لإجراء معاينة فنية لتحديد احتياجات المحطة من قطع غيار للبدء في أعمال الصيانة الكاملة لها.

وأضاف أن الصيانة ستؤهل المحطة للرفع من طاقتها الإنتاجية، حتى تتمكن من استيعاب خطط وبرامج التطوير بمدينة سوسة.

وقال صندوق الإعمار إن هذه الخطوة تأتي في ظل الاستراتيجية الموضوعة لتطوير مصادر المياه وتحسين جودتها، وحتى تتناسب مع أعمال التطوير العمراني بمدينة سوسة.

وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر مدينة درنة وعدد من المناطق بالجبل الأخضر. وتسببت الفيضانات في تدمير مساحة واسعة من مدينة درنة. ومنذ ذلك الحين باشرت صندوق الإعمار في أعمال إعادة الإعمار داخل المدينة.