خلال لقائه باتيلي.. حماد:  أولوياتنا تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حماد، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، إن أولويات حكومته تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث بحث الجانبان الأوضاع السياسية الراهنة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحث الجانبان أيضا مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون.

وقال حماد خلال اللقاء “إن أولويات الحكومة الليبية تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

واستعرض حماد جانباً من دور الحكومة الليبية طيلة الفترة الماضية، في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية كإعصار دانيال الذي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر ودرنة، وإرسال وفد من الخبراء للوقوف على أزمة المياه الجوفية في زليتن غرب البلاد، مبيناً للمبعوث الأممي بأن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية جعل الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتعمل بجد لأجل توفير الاستقرار والخدمات وحل العراقيل التي تواجه البلديات والمناطق في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بدور الحكومة الليبية برئاسة حماد في إدارة أزمة السيول التي ضربت المنطقة الشرقية وخصوصا مدينة درنة وأزمة المياه الجوفية بزليتن وأكد على دور البعثة في الدعم وتقديم المساندة وأنها لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة.

يشار إلى أن اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.