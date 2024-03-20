خلال لقائه المشير حفتر.. باتيلي يشيد بدور الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والوفد المُرافق له.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المُسلحة، في منشور له طالعته “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء تناول التطورات السياسية في ليبيا، وبحث السُبل الكفيلة والمتوازنة للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة الأممية من أجل تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى نتائج متقدمة في العملية السياسية بما يتماشى مع تطلعات أبناء الشعب الليبي للوصول لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن باتيلي أكد على الدور الرئيسي للقيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية في حفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا ودورها المحوري في العملية السياسية الراهنة.

باتيلي: يجب تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قد قال إنه اتفق مع القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”، على ضرورة أن تكون جميع المبادرات مُنسقة سلفًا وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات.

وأوضح باتيلي، في تدوينة له عبر حسابه على منصة التغريدات القصيرة “إكس”، ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه والوفد المُرافق له، التقى المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، مشيرا إلى أنه تم استعراض الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا وسبل الدفع قُدماً بالعملية السياسية.