حكومة الدبيبة تطلق التأشيرة الإلكترونية للأجانب

أخبار ليبيا 24

أطلقت حكومة عبدالحميد الدبيبة “منتهية الولاية” التأشيرة الإلكترونية للأجانب، إذ أعلنت الحكومة إمكانية التقديم الإلكتروني للأجانب للحصول على التأشيرة بدءا من يوم غد الخميس.

وجرى إطلاق التأشيرة الإلكترونية في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العمل والتأهيل، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وأمين عام جهاز المخابرات، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.

وأكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة، إمكانية التقديم الإلكتروني للأجانب للحصول على التأشيرة بدءا من غد الخميس.

وأشاد جمعة بجهود وتعاون شركة الاتصالات القابضة ومصلحة الجوازات والجنسية والهيئة العامة للمعلومات من أجل إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية، التي تعدّ الأولى من نوعها في ليبيا.

حكومة الدبيبة: هذا موعد التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة

وأعلنت حكومة الدبيبة، الأول من مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة لليبيا، بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية المتعلقة بتأشيرة العمل.

ومن جانبه أكد علي العابد وزير العمل والتأهيل أن هذه الخطوة ستقضي على البيروقراطية والغش وتساهم في تنظيم العمالة الوافدة.

وقالت حكومة الدبيبة، إن هذا المشروع يأتي ضمن تسهيل منح التأشيرات وتنظيمها وأن تكون إلكترونية.

والتأشيرة الإلكترونية هي وثيقة تسمح للأفراد بالسفر إلى عدة بلدان لفترة زمنية محددة. ولا تكون التأشيرة الإلكترونية صالحة إلا إذا كان الغرض من الرحلة هو السياحة أو التجارة.

وفي حالة قبول طلب التأشيرة الإلكترونية، ترسل إلى مقدم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني ويتعين على مقدمي الطلبات طباعة تأشيرتهم الإلكترونية والاحتفاظ بها بجواز سفرهم عند سفرهم إلى البلد المعني.