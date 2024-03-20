تركه ينتظر.. الصغير: حماد تعمد عدم إعطاء زيارة باتيلي أكبر من حجمها

أخبار ليبيا 24

قال، الدبلوماسي والسياسي الليبي، حسن الصغير، إن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تعمد في لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، عدم إعطاء الزيارة أكبر من حجمها، لافتا إلى أن باتيلي جاء مضطراً لا مختاراً.

وأوضح الصغير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أن حمدا تعمد أيضا إبراز انشغالات حكومته وتقديمها على انشغالات باتيلي؛ لأنه يدرك جيداً بأن المبعوث الأممي لا يريد أساساً الوصول لتغيير في السلطة القابعة في طرابلس.

وأشار الصغير إلى أن إخراج الصورة لهذه المواقف أظهرت حرص رئيس الوزراء على جعل باتيلي ينتظر لقائه ولم يستقبله عند وصوله لمقر ديوانه.

وذكر الصغير ببيانات وتصريحات حماد التي أكد فيها على عدم حياد المبعوث وارتهانه لحكومة الدبيبة ولأجندات إقليمية ودولية لا علاقة لها بالصالح العام لليبيين.

وقال الصغير: “لم يفوت حماد فرصته بأن يكذب باتيلي ويدحض إحاطته في مجلس الأمن حول الإعمار ومعالجة تداعيات إعصار دانيال فأستغرق هذا الحديث والبيان أغلب وقت الاجتماع القصير أساساً”.

وأضاف الصغير: “سيغادر باتيلي بنغازي وهو محمل برسائل ومواقف ستجعله يفكر ملياً قبل التورط مجدداً بأي تعهدات لا يستطيع الوفاء بها أو تصريحات وإحاطات لا يستطيع الدفاع عنها”.

وقال أسامة حماد، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، إن أولويات حكومته تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حيث بحث الجانبان الأوضاع السياسية الراهنة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحث الجانبان أيضا مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها المواطنون.

وقال حماد خلال اللقاء “إن أولويات الحكومة الليبية تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد، بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

واستعرض حماد جانباً من دور الحكومة الليبية طيلة الفترة الماضية، في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية كإعصار دانيال الذي ضرب مدن ومناطق الجبل الأخضر ودرنة، وإرسال وفد من الخبراء للوقوف على أزمة المياه الجوفية في زليتن غرب البلاد، مبيناً للمبعوث الأممي بأن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية جعل الحكومة تأخذ زمام المبادرة وتعمل بجد لأجل توفير الاستقرار والخدمات وحل العراقيل التي تواجه البلديات والمناطق في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بدور الحكومة الليبية برئاسة حماد في إدارة أزمة السيول التي ضربت المنطقة الشرقية وخصوصا مدينة درنة وأزمة المياه الجوفية بزليتن وأكد على دور البعثة في الدعم وتقديم المساندة وأنها لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة.