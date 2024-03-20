النقابات العامة ترفض فرض ضريبة على سعر الصرف

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية الليبية، رفضها قرار فرض ضريبة على سعر الصرف.

وأكدت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية الليبية، في بيان لها طالعته “أخبار ليبيا 24″، امتعاضها الشديد لما وصلت إليه حالة المواطن الليبي من تدهور لمستوى المعيشة، بسبب المضاربة بالعملة المحلية، لافتة إلى أن زيادة الأسعار فاقت الـ35% ويجب وضع حد لهذه الحالة، ورجوع سعر صرف الدينار الليبي إلى السعر الأصلي دون فرض أي رسوم.

النقابات العامة: يجب إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد لوضع السياسات المالية

وشددت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية الليبية، على ضرورة إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات خارجية أو داخلية، مستنكرة تعديل ديوان رئاسة مجلس النواب لأحكام قوانين النقابات دون عرضها على قبة البرلمان بشكل مخالف للإعلان الدستوري والقوانين النافذة.

وأوضحت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية الليبية، أنه على كافة النقابات في كافة ربوع ليبيا عدم الانجرار وراء هذه المخالفات، مطالبة المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بنصوص القوانين الصادرة عن قبة البرلمان، وعدم الاعتداد بأي جهات مخالفة لذلك مهما كان مصدرها، وعلى القضاء التدخل لوقف أي عبث بالقوانين، مشددة على أن عدم الاستجابة لهذه المطالب سيضطرها لتصعيد الموقف.