النفط يتراجع من أعلى مستوياته خلال أشهر.. وقوة الدولار تضْعِف الطلب

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين، بينما سحب المتعاملون بعض الأموال بعد أن ارتفعت الخامات القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، 47 سنتًا، أو 0.6٪، إلى 83.00 دولارًا للبرميل.

وبلغ عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا لشهر مايو 82.41 دولارًا للبرميل، بانخفاض 32 سنتًا.

وما أثر على معنويات المشترين الآسيويين، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي.

تكلفة النفط والدولار

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يضعف الطلب.

ويتطلع المتداولون إلى إعلان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحثًا عن إشارات على مسار سعر الفائدة لبقية العام.

واستقر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر في الجلسة السابقة، إذ قام المشاركون في السوق بتقييم تأثير هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط الخام.

وقالت مصادر تجارية إن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس آذار مقارنة بالخطة الشهرية الأولية إلى 2.22 مليون برميل يوميا.