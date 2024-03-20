اللافي يدعو إلى عقد مؤتمر جامع في ليبيا وبمشاركة كافة الأطراف

أخبار ليبيا 24

قال المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، إن نائب رئيس المجلس، عبدالله اللافي، جدد التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الجامع في إحدى المدن الليبية، وبمشاركة كل الأطراف لضمان إحراز تقدمٍ في ملف المصالحة باعتبارها مفتاح الحل في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” جاء ذلك خلال لقاء اللافي مع نائب رئيس المجلس موسى الكوني وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللبات لبحث مستجدات ملف المصالحة الوطنية والتحضيرات لعقد المؤتمر الجامع.

وأكد الكوني على ضرورة عقد المؤتمر الجامع للمصالحة دون تأجيل وضرورة استمرار العمل في ملف المصالحة، وهنأ الوزير الكونغولي النائبين لمناسبة حلول شهر رمضان متمنيًا أن يكون الشهر مناسبةً للصلح والتسامح بين الليبيين.

ملف المصالحة الوطنية على طاولة اللافي وباتيلي

والأحد الماضي ركزت محادثات عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على ملفي الانسداد السياسي الراهن، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية.

وتمحورت مناقشات اللافي وباتيلي حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث بحثا حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.